Хмельниччина зекономила на медзакладах 13 млн. грн

У Хмельницькій області за 2011 рік внаслідок оптимізації медичних закладів та ліжкового фонду зекономлено 13 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА на брифінгу.

“За минулий рік в області скорочено 592 лікарняних ліжка. Ми також об’єктивно подивилися, які медичні заклади роками не виконували покладених на них функцій. А тому за участю громад і медиків було реформовано 6 сільських дільничних лікарень в амбулаторії, 11 сільських лікарських амбулаторій тимчасово реформовані у ФАПи, а 30 ФАПів, що обслуговували менше 200 мешканців, переведені у пункти прийому хворих”, - наголосив він.

За словами В.ЯДУХИ, зекономлені кошти від оптимізації (13 млн. грн.) скеровані на покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.

“Обласна влада поставила завдання – медичні послуги повинні максимально наблизитися до людей. Сюди входить розширення мережі амбулаторій загальної практики та сімейної медицини. Переконаний, що кожна центральна районна лікарня матиме медичне оснащення рівня обласного”, - заявив В.ЯДУХА.