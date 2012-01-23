Вінниччина: аа реформи охорони здоров’я дадуть 189 млн

У Державному бюджеті на реформування галузі охорони здоров’я Вінницької області в 2012 році передбачено 189 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА.

За словами М.ДЖИГИ, 33 млн. грн. окремим рядком розподілено на стимулювання оплати праці лікарів в сільській місцевості.

Також планується, що в у лютому в область надійдуть 40 автомобілів вищого класу для надання екстреної медичної допомоги, які закуплені за рахунок державного бюджету на суму понад 27 млн. грн. «Зокрема, наші медичні заклади отримають 6 реанімобілів найвищого класу С», - додав М.ДЖИГА.

Як повідомляв УНІАН, Вінницька область увійшла в «пілотний» проект з реформування галузі охорони здоров’я України.