Запоріжжя: через негоду припинили заняття в 44 школах

У Запорізькій області через негоду сьогодні не працюють 44 школи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Запорізькій ОДА начальник Управління освіти та науки облдержадміністрації Олександр ВЕРОЗУБОВ.

«Всього у зв`язку з погодними умовами в регіоні сьогодні припинено заняття в 44 школах 17 районів області», - сказав він.

За його словами, у зв`язку з цим сьогодні за парти не сіли 15 тис. 500 школярів.

«Хай краще діти день-два посидять вдома, але не буде ніяких ризиків», - пояснив ситуацію голова Запорізької ОДА Олександр ПЕКЛУШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня внаслідок негоди в Запорізькій області на дорогах виникали численні заноси, замети й затори на дорогах, з яких, за даними ГУ МНС у Запорізькій області, за дві доби негоди рятувальники вивільнили близько 500 автомобілів.