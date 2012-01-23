На Запоріжжі отрутохімікати зберігаються в незадовільному стані

У Запорізькій області 85 з 89 сховищ заборонених до застосування засобів захисту рослин знаходяться в становищі, що представляє загрозу для здоров`я населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, про це заявив на засіданні комісії з питань техногенної безпеки заступник головного санітарного лікаря Запорізької області Олег ЗИКІН.

«На сьогодні на території Запорізької області близько 250 тонн отрутохімікатів, які непридатні до використання. І з 89 сховищ заборонених до застосування засобів захисту рослин тільки 4 мають паспорти на зберігання отрутохімікатів. Інші знаходяться в незадовільному стані і є загрозою для здоров`я і жителів найближчих населених пунктів», – констатував О.ЗИКІН.

У зв`язку з цим власті Запорізької області розглядають питання про створення єдиного складу отрутохімікатів.