Запоріжжя: із замету визволили чоловіка з двома дітьми

У Запорізькій області співробітники ДАІ врятували із замету чоловіка з двома дітьми: 3-місячним немовлям і дитиною 3 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Запорізькій ОДА начальник відділу Управління ДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області Олег БАЗАЙ.

За його словами, повідомлення про те, що в одному із заметів у машині перебуває батько з 3-місячною дитиною, якої немає можливості погодувати, й ще однією – 3-річною дитиною, надійшла до правоохоронців 22 січня в другій половині дня.

«Було направлено наряд - безпосередньо щоб визволити дітей: батько просив допомоги, оскільки не було можливості годувати 3-місячну дитину. Силами Бердянського взводу ДПС цю машину витягли із замету за допомогою дорожньої техніки. Людей доправлено до місця обігріву, а потім до Бердянська до своїх родичів», - повідомив О.БАЗАЙ.

Як повідомляв УНІАН, 21-22 січня в Запорізькій області через сильні снігопади в автомобільні затори потрапило близько 280 транспортних засобів.