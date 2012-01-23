У Криму зійшли дві снігові лавини, жертв немає
15:17, 23 січня 2012Новини регіонів
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Прогулянка небезпечна для життя
У Криму сьогодні зійшли дві снігові лавини, жертв і постраждалих немає.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського Управління МНС.
«З 10 до 14 годин на 51-52 кілометрах гірської ділянки "Бахчисарайське шосе" зійшли дві лавини. Перша обсягом близько 40, друга - близько 30 кубометрів снігу», - йдеться в прес-релізі.
Рух тимчасово заблоковано. Дорогу намагаються очистити від снігу.
Рятувальники попереджають жителів Криму й туристів, що виїзд на автомобілі або вихід на прогулянку в цей район небезпечні для життя.
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