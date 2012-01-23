На Вінниччині від переохолодження помер чоловік

В с. Кусиківці Літинського району Вінницької області внаслідок переохолодження померла людина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.

Тіло потерпілого виявила сусідка у вигрібній ямі, що знаходилася у господарській будівлі. Після цього тіло загиблого було направлено на судово-медичну експертизу в м. Вінниця. Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено.

Попередньою причиною смерті є переохолодження.

Загалом з початку 2012 року на території Вінницької області зареєстровано 7 випадків госпіталізації людей з переохолодженням.