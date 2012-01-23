У Криму загинув начальник кар'єра

У Криму начальник кар`єра «Агармиш» (місто Старий Крим) загинув при переміщенні фрезерувального верстата вагою 1,5 тонни.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі територіального управління Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки в Криму.

Інцидент у токарному цеху механічних майстерень кар`єра стався минулого тижня.

«Начальник кар`єра, 1946 року народження, дістав тяжкий удар грудної клітки, опинившись затиснутим при перекиданні верстата. Потерпілий помер під час транспортування в лікарню», - йдеться в прес-релізі.

Держгірпромнагляд створив комісію з розслідування технічних причин інциденту.