На Чернігівщині у двох осіб підозрюють кір

У Чернігівській області двох чоловіків госпіталізовано з підозрою на кір.

Про це УНІАН повідомили в обласній СЕС.

Зокрема, у Бобровицькому, Ніжинському районах та місті Чернігові зареєстровано по 1 випадку хворих з підозрою на кір. У двох випадках встановлено епідемічний зв`язок з хворими на кір. Робітник Дарницького ремонтного заводу у м. Києві і студент Київського авіаційного інституту мали контакт з хворим по кімнаті гуртожитку. Зараз обох чоловіків госпіталізовано.

В області триває щодобовий моніторинг епідемічної ситуації з кору.