На Чернігівщині у двох осіб підозрюють кір
17:41, 23 січня 2012Новини регіонів
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Госпіталізовано
У Чернігівській області двох чоловіків госпіталізовано з підозрою на кір.
Про це УНІАН повідомили в обласній СЕС.
Зокрема, у Бобровицькому, Ніжинському районах та місті Чернігові зареєстровано по 1 випадку хворих з підозрою на кір. У двох випадках встановлено епідемічний зв`язок з хворими на кір. Робітник Дарницького ремонтного заводу у м. Києві і студент Київського авіаційного інституту мали контакт з хворим по кімнаті гуртожитку. Зараз обох чоловіків госпіталізовано.
В області триває щодобовий моніторинг епідемічної ситуації з кору.
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