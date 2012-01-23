У Києві за три дні випала місячна норма снігу

Зважаючи на складні погодні умови у столиці, голова КМДА Олександр Попов скликав засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За прогнозами Гідрометцентру, на зміну снігопадам вже за кілька днів прийде різке похолодання. А це загрожує утворенням льодової кірки на дорогах та прибудинкових територіях Києва. Саме тому голова міськадміністрації доручив усім комунальним службам міста впродовж наступних двох днів вивезти весь сніг на спеціально відведені майданчики.

«Ми маємо надзвичайну ситуацію, пов’язану з опадами, які перевищують норму. Фактично, за три дні у столиці випала місячна норма снігу. І у нас є тільки дві доби до різкого зниження температури. Якщо ми не впораємося до морозів і залишимо сніг на наших вулицях, у міжквартальних проїздах, на прибудинкових територіях – нам потрібно буде працювати з відбійниками. Враховуючи, що ми очікуємо зниження температури до 17–20 градусів з позначкою мінус, весь цей сніг перетвориться на лід. Основні роботи з вивезення снігу на головних вулицях повинні бути виконані ще сьогодні», – цитує Олександра Попова прес-служба КМДА.

Також Олександр Попов доручив закупити додаткове устаткування ручної механізації для двірників, а також залучити до вивезення снігу військові частини, державні та приватні підприємства, що володіють відповідною технікою. Нині на кожному гектарі Києва лежить щонайменше 400 тонн снігу.

«Все, що потрібно, аби запобігти стихійній ожеледиці у столиці, ми повинні і будемо фінансувати з бюджету міста. В управлінні надзвичайних ситуацій є перелік підприємств, які мають техніку, яку ми можемо залучити до вивезення снігу. Ми запропонуємо її власникам пальне, або навіть оплату. Ми повинні використати всі ресурси, аби подолати стихію», – наголосив голова КМДА.

Також Олександр Попов звернувся через ЗМІ, присутні на комісії, до усіх киян з проханням прибрати автомобілі з проїжджих частин, адже вони заважають роботі снігоприбиральної техніки. У разі ж якщо власник добровільно не перемістить авто, це зробить евакуатор «Київтранспарксервісу».

«Ми сподіваємося, що водії поставляться з розумінням, адже нам потрібно в дуже короткі терміни максимально ретельно прибрати вулиці від снігу. Ми дуже сподіваємося на підтримку та співпрацю киян», – сказав Олександр Попов

Нагадаємо, у зв’язку з раптовим погіршенням погодних умов у Києві комунальні служби міста працюють цілодобово. До прибирання снігу задіяні уся снігоприбиральна техніка та весь штат комунальних підприємств – загалом 620 одиниць техніки та 6 тис. 583 працівника.