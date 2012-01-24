Дніпропетровщина: десантники здали кров для онкохворих дітей

110 військовослужбовців 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ здали понад 30 літрів донорської крові для онкохворих дітей, які лікуються в обласній дитячій клінічній лікарні.

Про це УНІАН повідомив представник регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Аркадій РАДКІВСЬКИЙ.

За його словами, донорство десантників стало традиційним.

«За останні півроку медичний персонал виїзної бригади Дніпропетровського банку крові вже тричі побував у десантників, зібравши для потреб хворих дітей понад 400 літрів крові», - зазначив А.РАДКІВСЬКИЙ.

Одними з перших донорську кров здали тимчасово виконуючий обов’язки начальника штабу бригади підполковник Артем ЛУЧНІКОВ та головний старшина бригади сержант Костянтин ЗУБОВ.

Загалом кожен з військовослужбовців сьогодні здав від 200 до 400 мілілітрів крові, після чого командування частини надало їм час для відновлення сил.