Крим: за забруднення моря - 3,4 млн доларів

Прокуратура пред`явила позов до Господарського суду Криму про стягнення 3,4 млн. дол. збитків від забруднення Чорного моря з власника суховантажу «Ібрагім-Якім», який рік тому сів на мілину біля мису Тарханкут на заході кримського півострова.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі наглядового відомства Криму.

В результаті інциденту у воду потрапило понад десять тонн нафтопродуктів.

За даними прес-служби, порушник правил судноводіння не виконав зобов`язання із погашення завданих навколишньому природному середовищу збитків, тому кримська прокуратура звернулася до суду.

Як повідомляв УНІАН, суховантаж «Ібрагім-Якім» з п`ятнадцятьма членами екіпажу, який йшов під прапором Камбоджі з вантажем металу з українського міста Миколаїв до Туреччини, сів на мілину в середині грудня 2010 року. Дванадцять сирійців і троє індійців, залишивши судно на плоту, подали світлодимові сигнали й були доставлені на берег співробітниками МНС. Через деякий час суховантаж зняли з мілини.