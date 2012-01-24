37-річний рибалка помер через гіпотермію
10:48, 24 січня 2012Новини регіонів
0
Провалився під кригу
У с. Канава Тиврівського району Вінницької області рибалка, який провалився під кригу на річці Південний Буг, помер від гіпотермії.
Як повідомляє прес-служба УМНС у Вінницькій області, 23 січня від сільського голови Канави надійшло повідомлення про те, що 37-річний чоловік на річці Південний Буг провалився під кригу.
Місцеві жителі потерпілого витягнули на берег і передали лікарям швидкої допомоги, проте чоловік помер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter