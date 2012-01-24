У Кривому Розі біля залізниці виявлено артснаряди часів війни

23 січня у Тернівському районі Кривого Рогу поблизу залізничної станції «Грековата» під час прокладки траншеї під газову трубу екскаватором було викопано 11 76-міліметрових артилерійських снарядів часів Другої світової війни.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС у Дніпропетровській області.

Піротехніки Криворізького міського управління МНС вилучили боєприпаси із грунту і знешкодили у безпечному місці.

Територію, де були знайдені артснаряди, ретельно обстежено, однак додаткових боєприпасів не виявлено.