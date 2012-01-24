У Кривому Розі біля залізниці виявлено артснаряди часів війни
11:52, 24 січня 2012Новини регіонів
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Знешкодили у безпечному місці
23 січня у Тернівському районі Кривого Рогу поблизу залізничної станції «Грековата» під час прокладки траншеї під газову трубу екскаватором було викопано 11 76-міліметрових артилерійських снарядів часів Другої світової війни.
Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС у Дніпропетровській області.
Піротехніки Криворізького міського управління МНС вилучили боєприпаси із грунту і знешкодили у безпечному місці.
Територію, де були знайдені артснаряди, ретельно обстежено, однак додаткових боєприпасів не виявлено.
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