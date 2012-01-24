На Вінниччині стимулюватимуть підготовку сімейних лікарів

У Вінницькій області планується стимулювати молодь до навчання на лікарів загальної практики сімейної медицини за кошти місцевих бюджетів при умові повернення їх на роботу в село.

Як передає кореспондент УНІАН, про під час прес-конференції повідомила начальник управління охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації Лідія ДІДЕНКО.

За її словами, при формування центрів медико-санітарної допомоги не вистачає для повного забезпечення жителів Вінницької області належним обслуговуванням сімейних лікарів, тому розглядається можливість заохочення на навчання студентів, які потім працювали б сімейними лікарями. «Ми вже маємо підтвердження з районів області щодо запровадження місцевих стимулів для заохочення на навчання студентів з села, які будуть навчатись за рахунок коштів району, тобто за договором – це буде тристороння угода, згідно з якою районна влада забезпечуватиме цю оплату, і в ідеалі, гарантуватиме житло медичному працівнику, який після закінчення ВУЗу, згідно з контрактом, повернеться на роботу», - розповіла Л.ДІДЕНКО.

Вона зазначила, що сторонами угоди буде медуніверситет, який проводитиме навчання, а також студент, який зобов’язується повернутися працювати сімейним лікарем в той район, який фінансуватиме його навчання.

«Я вважаю, що такий підхід дійсно буде сприяти тому, що в сільську місцевість будуть їхати молоді спеціалісти, якщо вони матимуть там житло, й додаткові стимули для того, щоб працювати за місцем проживання», - сказала Л.ДІДЕНКО.