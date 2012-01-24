У Закарпатті - рекорд по захворюваності на кір

У Закарпатській області за 24 дні нового 2012 року виявлено 91 випадок захворювання на кір, що удвічі більше, ніж за весь минулий рік.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі управління охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації.

Як йдеться у повідомленні, за підсумками 2011 року у Закарпатській області виявлено 45 випадків захворювання на кір, 43 із яких у листопаді - грудні. А вже від початку 2012 року виявлено 91 випадок захворювання. Загалом від початку підйому захворюваності станом на сьогодні виявлено 134 випадки кору.

У прес-центрі уточнюють, що у структурі захворілих на кір в Закарпатті 64,2% становлять діти віком до 17 років (86 випадків), 35,8% - доросле населення.

Із 134 закарпатців, які захворіли на кір, 120, або 89,5%, госпіталізовані, летальних випадків не зареєстровано.

Також у прес-центрі УОЗ уточнюють, що за формами клінічного перебігу у 45 хворих (33,5%) легкий перебіг, у 83 хворих (61,9%) – форма середньої тяжкості. Виявлено 6 хворих з тяжкою формою (4,4%), із них 1 дитина до року, яка не щеплена.

У зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на території Закарпатської області за поданнями головних державних санітарних лікарів проведено 10 засідань надзвичайних протиепідемічних комісій із затвердженням комплексних міжвідомчих планів профілактичних та протиепідемічних заходів, у т.ч. з пропозиціями про виділення коштів для щеплень.

Також, за даними прес-центру, на всіх адмінтериторіях області проведені засідання штабів у лікувально профілактичних закладах, затверджено 20 наказів про посилення заходів щодо попередження розповсюдження захворюваності на кір та створення штабів. «Комплекс медико профілактичних та протиепідемічних заходів триває», - інформують в управлінні охорони здоров’я Закарпатської ОДА.