Одещина: внаслідок пожежі загинуло четверо дітей
17:22, 24 січня 2012Новини регіонів
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Отруїлися продуктами горіння
Сьогодні в селі Райки Великомихайлівського району Одеської області загинуло в результаті пожежі четверо дітей.
Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Одеській області, займання сталося в одній з кімнат сільського будинку. Двоє хлопчиків віком один і три роки, а також 4- і 5-річні дівчатка отруїлися продуктами горіння.
Співробітники МНС з`ясовують причину виникнення пожежі.
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