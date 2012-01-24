Одещина: внаслідок пожежі загинуло четверо дітей

Сьогодні в селі Райки Великомихайлівського району Одеської області загинуло в результаті пожежі четверо дітей.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Одеській області, займання сталося в одній з кімнат сільського будинку. Двоє хлопчиків віком один і три роки, а також 4- і 5-річні дівчатка отруїлися продуктами горіння.

Співробітники МНС з`ясовують причину виникнення пожежі.