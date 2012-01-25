Чернігівщина: керівник поштового відділення вкрала соцвиплати

На Чернігівщині працівники Менського районного відділу внутрішніх справ порушили кримінальну справу стосовно колишньої начальниці відділення поштового зв`язку в одному з сіл району за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем. Про це повідомили УНІАН у секторі громадських зв`язків УМВС в області.

Жінка обманювала своїх односельців, яким з державного бюджету мала виплачуватися соціальна допомога. Керівник поштового відділення не повідомляла громадянам, що вони повинні отримати гроші, а сама розписувалася у відомості і кошти привласнювала.

Правоохоронці провели комплекс заходів, дослідили всі документи, опитали мешканців села, провели графологічну експертизу, під час чого з`ясували, що керівник привласнила близько 4 тис. грн. соціальної допомоги, призначеної жительці села. Крім того, начальниця поштового відділення спокусилася навіть на одноразову соціальну допомогу двом жінкам , які мають почесне звання "Мати – героїня", на загальну суму близько 18 тис. грн.

За матеріалами перевірки щодо колишньої начальниці поштового відділення порушено кримінальну справу за ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. У справі триває слідство.