У Херсоні відкриють пункти обігріву безпритульних

У Херсоні у зв`язку з холодами, що наближаються, відкриють пункти обігріву безпритульних жителів міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії обласного центру, міської голова Володимир САЛЬДО затвердив план заходів щодо організації роботи комплексного пункту обігріву безпритульних громадян.

Зокрема, міським комунальним структурам доручено з 26 січня забезпечити організацію комплексного пункту обігріву по вул. Молодіжній з установкою намету, обладнаного столами, лавами, системою електропостачання. У пункті обігріву мають бути засоби гігієни і біотуалет.

Крім того, В.САЛЬДО доручив організувати у даному пункті гаряче харчування за рахунок коштів міськбюджету і спонсорських коштів, роботу зі збирання і видачі теплого одягу, вивезення використаного одноразового посуду.

Також буде організовано чергування медпрацівника і, у разі необхідності, машини швидкої допомоги. Передбачена організація охорони громадського порядку.

«Ми плануємо, що пункт обігріву працюватиме до настання стійкої теплої погоди», - відзначив В.САЛЬДО.