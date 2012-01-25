На Вінниччині створено 27 центрів первинної меддопомоги

У Вінницькій області в усіх районах створено 27 центрів первинної медико-санітарної допомоги, як окремі юридичні особи.

Як передає УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила начальник управління охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації Лідія ДІДЕНКО.

«У Вінницькій області проведено розмежування первинного і вторинного рівнів надання медичної допомоги шляхом створення в усіх районах області 27 центрів первинної медико-санітарної допомоги, як окремих юридичних осіб. З 1 січня 2012 року розпочали роботу ще 7 центрів медико-санітарної допомоги у м.Вінниця», - сказала Л.ДІДЕНКО.

За її словами, таким чином повністю завершено перший етап розмежування, але ще не вистачає оснащення цих центрів апаратурою і залишається проблемою кадрове забезпечення. «Після розмежування рівнів надання медичної допомоги в області відслідковується скорочення в межах 18% кількості пацієнтів, які одразу звертаються на вторинний рівень за вузькими спеціальностями. Ми сьогодні не ставимо такої перешкоди в жодному лікувальному закладі, якщо приїхав пацієнт, скажімо, не за призначенням, не до сімейного лікаря, а відразу до вузького фахівця, щоб такого пацієнта не обслуговували. Але людина все одно має звернутись до свого сімейного лікаря, щоб познайомитись, і в подальшому працювати з ним (сімейним лікарем) більш плідно», - сказала Л.ДІДЕНКО.

Вона також зазначила, що вперше за такий короткий проміжок часу вдалось зробити ремонтні роботи майже в 300 закладах сільської медицини – це відремонтовані приміщення, внутрішні туалети, централізоване водопостачання (як холодна, так і гаряча вода). В лікарських амбулаторіях вдалось провести ремонт на 80%.

«З першим етапом реформування ми справились, на часі в нас вторинний рівень надання медичної допомоги, який передбачає формування госпітальних округів до кінця 2012 року і нових типів закладів – це лікарні інтенсивного лікування, планового лікування, консультативно-діагностичні центри, хоспіси, лікарні відновного лікування», - сказала Л.ДІДЕНКО.

В області діє 930 фельдшерсько-акушерських пунктів і 186 лікарських амбулаторії.