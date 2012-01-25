У Севастополі розраховують ліквідувати черги до дитсадків

Влада Севастополя в 2012 році розраховує на 90 відсотків скоротити чергу до дитячих дошкільних установ, в якій на сьогодні 2300 дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови міської державної адміністрації Сергій САВЕНКОВ. «Як планується, до кінця 2012 року, з введенням до ладу кількох дошкільних установ, кількість місць збільшиться майже на 2 тисячі, що дозволить зняти гостроту проблеми браку місць в дитячих дошкільних установах», - сказав С.САВЕНКОВ. Чиновник зазначив, що фінансування регіональної програми розвитку дошкільної освіти в місті Севастополі на 2011-2015 роки зросло в два рази.

За його інформацією, на сьогодні дитячі дошкільні установи Севастополя відвідує майже 13 тисяч дітей.

Аналізуючи показники в міському бюджеті 2012 року щодо галузі освіти, а також хід реалізації діючих у регіоні п`яти «освітніх» програм, С.САВЕНКОВ відзначив, що цього року, «незважаючи на всі складнощі бюджету, зросло фінансування основних регіональних програм у галузі освіти, і в цілому зріс бюджет самої галузі - на 24,8 відсотка порівняно з 2011 роком». За його словами, «якщо минулого року бюджет галузі „Освіта” становив 432 мільйони гривень, то в 2012 він заплановано в сумі 539 мільйонів, що на 107 мільйонів більше. Чиновник зазначив, що «за рахунок бюджету фінансується п`ять програм, сума на які збільшена майже на 3 мільйони 300 тисяч, що на 14 відсотків більше попереднього року».

За словами С.САВЕНКОВА, цього року на реалізацію регіональних програм у галузі «Освіта» планується виділити близько 34,5 млн. грн. Зокрема, як сказав він, регіональна програма «Вчитель» буде профінансована в сумі 12,8 млн. грн., програма розвитку освіти «Школа-2015» - в сумі 1,4 млн. грн., програма розвитку в місті дошкільної освіти на 2011-2015 роки – в сумі - 10 млн. грн., програма розвитку регіональної російської мови в Севастополі в сумі 200 тис. грн., програма капітального ремонту і реконструкції будівель і споруд установ освіти в місті Севастополі на 2010-2012 роки - в сумі 10 млн. грн.

Довідка УНІАН. Бюджет міста Севастополя на 2012 рік становить 1 млрд. 664 млн. грн.