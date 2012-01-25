У Донецьку працюватимуть мобільні пункти обігріву

У Донецьку при зниженні температури повітря до -20 градусів будуть організовані мобільні пункти обігріву для всіх, хто цього потребуватиме.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні наголошується, що у даний час в місті функціонують пункти обігріву для людей без визначеного місця проживання, що розташовані в усіх дев`яти районах Донецька у територіальних центрах соціального обслуговування.

Також на території міста, у Пролетарському районі, з 1994 року на постійній основі функціонує притулок для тимчасового проживання та реабілітації безхатченків, який має 40 ліжко-місць.

Фінансування притулку й центрів тимчасового перебування людей, що не мають житла, здійснюється з міського бюджету.