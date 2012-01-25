У Рівному в 22-річного заробітчанина вилучили вибуховий пристрій
15:47, 25 січня 2012Новини регіонів
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Приїхав до міста на заробітки
У Рівному правоохоронці вилучили саморобний вибуховий пристрій у 22-річного жителя області, який приїхав до обласного центру на заробітки.
Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області, пристрій складався із дволітрової банки, наповненої сумішшю сріблястого кольору. До неї було підведено два проводи.
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