У Рівному в 22-річного заробітчанина вилучили вибуховий пристрій

15:47, 25 січня 2012
Новини регіонів
2

Приїхав до міста на заробітки

У Рівному правоохоронці вилучили саморобний вибуховий пристрій у 22-річного жителя області, який приїхав до обласного центру на заробітки.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області, пристрій складався із дволітрової банки, наповненої сумішшю сріблястого кольору. До неї було підведено два проводи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter