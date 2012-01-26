У Криму порушили справу за фактом забруднення моря

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом скидання посадовцями «Сакської водної компанії» неочищених стоків у Чорне море в районі селища Чорноморське, що, за інформацією фахівців, завдало 3,8 млн. грн. збитків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

За даними відомства, підприємство скидало нечистоти в море з очисних споруд минулого року.

Справу порушено за частиною 2 статей 243 і 364 Кримінального кодексу України – забруднення моря й зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.