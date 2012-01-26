На Донеччині чоловік міняв електродетонатори на харчі

У місті Селидове Донецької області затримано чоловіка, який хотів обміняти детонатори на продукти харчування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Селидівського міського відділу міліції.

Згідно з повідомленням, при проведенні відпрацювання м.Селидового співробітниками карного розшуку місцевого міськвідділу міліції було затримано 50-річного чоловіка, який веде бродяжницький спосіб життя. При особистому огляді у нього була виявлена коробка, в якій було п`ять металевих предметів циліндрової форми з виступаючими проводами.

Експертиза показала, що вилученими предметами є електродетонатори. Затриманий пояснив, що знайшов коробку на звалищі й хотів обміняти на продукти харчування.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 263 ч.1 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження із зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами). Цією статтею передбачається позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.