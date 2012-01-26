В Ужгороді відкривають пункти обігріву

В обласному центрі Закарпатської області місті Ужгороді через значне похолодання організовують пункти обігріву.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Ужгородської міської ради.

Як йдеться у повідомленні, через прогнозоване значне похолодання Ужгородський міський голова Віктор ПОГОРЄЛОВ видав розпорядження організувати пункти обігріву, які б допомогли запобігти випадкам переохолодження людей під час морозів.

Таку рекомендацію, інформує прес-служба, Ужгородська міська влада отримала від міністра МНС України Віктора БАЛОГИ.

Наразі, за даними прес-служби, в Ужгороді відкривають чотири пункти. В них люди зможуть зігрітися, випити гарячого чаю, отримати в разі потреби медичну допомогу.

Пункти обігріву відкривають у центрі міста та кількох мікрорайонах. Перший пункт уже організували на площі Фенцика, перед будівлею обласної філармонії, з 26 січня він уже прийматиме людей.

Довідка УНІАН. За даними Закарпатського гідрометеоцентру, на найближчі три доби в Закарпатській області очікується температура повітря 5-10° морозу, в горах місцями до 13-18° морозу.