На Чернігівщині троє мисливців отруїлися м'ясом дикого кабана

У Чернігівській області трьох мисливців госпіталізовано після споживання в їжу з м`яса дикого кабана. Про це УНІАН повідомили в обласній санітарно-епідеміологічній станції.

Поблизу с. Антоновичі Чернігівського району бригада мисливців, яка мала відповідну ліцензію на відстріл, під час полювання застрелила дикого кабана. М`ясо вепра розділили серед 14 членів бригади. Єгер з отриманого м`яса приготував шашлик та суп. Приготовану їжу споживали 6 осіб. Пізніше трьох із них було госпіталізовано з діагнозом "трихінельоз", що вже клінічно підтверджено.

На даний момент стан хворих середньої тяжкості, призначене специфічне лікування.

Фахівці санітарно-епідеміологічної та ветеринарної служби проводять епідеміологічне розслідування осередку джерела поширення інфекції.

Довідка УНІАН. Як визначає Універсальний словник-енциклопедія, «трихінельоз - гостре глистяне захворювання людей і тварин, яке виникає після споживання зараженого трихінелами м`яса свиней і диких кабанів; симптоми: набряк обличчя, біль у м`язах; профілактика - санітарно-ветеринарний контроль м`яса перед реалізацією чи споживанням».