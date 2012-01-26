Школи Київщини переведуть на альтернативні види опалення

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК зазначає, що у 2012 році в Київській області заплановано перевести на альтернативне опалення від 20 до 25 відсотків шкіл, що зменшить бюджетні витрати до 30 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПРИСЯЖНЮК сказав сьогодні під час ознайомлення з результатами роботи пілотного проекту із застосуванням енергозберігаючих технологій у загальноосвітній школі села Литвинівка Вишгородського району, у якій спільно з Академією наук України було встановлено електричні батареї.

«До кінця цього року ми плануємо перевести кожну п’яту школу на альтернативні види опалення», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що нині альтернативні методи опалювання в області дають можливість заощадити до 100 млн. грн. на рік, і що Київщина одна з перших в Україні почала запроваджувати системи енергозбереження, в тому числі – електричне опалення.

«Приклад Литвинівської школи показує, що після переходу на альтернативні види опалення затрати зменшилися у 4-5 разів. Та ціна за газ, яку нам виставляє російська сторона, є дуже затратним задоволенням. Хочемо чи ні, але альтернативна енергетика - це майбутнє нашої держави», – наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому, підкреслив він, електричне опалення виявилося значно вигіднішим, ніж навіть опалення дровами. «За належної його експлуатації, як нам доводять автори розробки, затрати можуть бути ще значно меншими, ніж у пілотному проекті», - додав губернатор, відзначивши, що ця система опалення має забезпечити підвищену безпеку, виключити людський фактор в експлуатації опалювальних мереж і залежність тепла у школі від термінів опалювального сезону.

У Київській області 739 шкіл, з яких 85 використовують альтернативні джерела опалення.

Також А.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що в рамках міжнародного інвестиційного форуму, який відбудеться 21 лютого у Києві, з його ініціативи буде презентовано 50 проектів у різних сферах діяльності, серед яких соціальні та інвестиційні програми, у тому числі проекти щодо енергозберігаючих технологій та закінчення комп’ютеризації усіх навчальних закладів області.

Крім того, серед соціальних проектів - програма «Дім – автобус – школа», яка дасть можливість повністю реалізувати програму «Шкільний автобус».