У Донецькій області діють 76 пунктів обігріву

У Донецькій області діють на сьогодні 76 пунктів обігріву - оперативних штабів із запобігання переохолодженню людей в осінньо-зимовий період.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

У повідомленні наголошується, що з настанням морозів губернатор Донецької області Андрій ШИШАЦЬКИЙ нагадав мерам і главам районних адміністрацій про необхідність створення відповідних умов для безпритульних, особливо дітей.

Згідно з розпорядженням глави області, у регіоні створено мережу центрів, куди люди можуть прийти, щоб обігрітися і одержати гарячу їжу - чай, суп, а також теплий одяг. Спеціалізовані центри для безпритульних є у містах Дружківка, Маріуполь, Слов`янськ, Донецьк, Краматорськ.

Так, у Донецьку - міський притулок для тимчасового мешкання і реабілітації безпритульних осіб на 40 койко-місць; у м. Маріуполі - міський Центр з обслуговування громадян без певного місця проживання на 30 койко-місць; у місті Краматорську - Центр обліку безпритульних громадян; у місті Дружківка - Центр обліку безпритульних громадян і Будинок нічного перебування на 21 койко-місце, у м. Слов`янськ - Центр обліку безпритульних громадян з Будинком нічного перебування на 25 койко-місць.

Також у Макіївці діє спеціалізований будинок-інтернат для постійного мешкання осіб, звільнених з місць позбавлення волі на 100 койко-місць.

В ОДА відзначили, що у разі потреби в спеціалізованих установах області є можливість додатково розширити кількість койко-місць на 43 одиниці.

Також у регіоні, окрім пунктів обігріву і перерахованих центрів, діють 89 пунктів прийому від населення одягу і взуття і 77 пунктів видачі одягу та їжі.