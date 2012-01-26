В КМДА вважають: реформи в медицині в столиці ефективні

У двох районах Києва – Дарницькому та Дніпровському, з яких розпочато реформування сфери медицини столиці, із впровадженням відповідних реформ знижено кількість госпіталізацій на 17%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Головного управління охорони здоров’я столиці Віталій МОХОРЄВ сьогодні під час засідання Комітету економічних реформ КМДА.

При цьому він звернув увагу, що загалом по Києву цей показник зменшився на 12%.

Також у пілотних районах на 16% зменшилась кількість викликів бригад швидкої медичної допомоги, і зафіксовано збільшення кількості звернень мешканців до лікарів на 17%, що, на думку В.МОХОРЄВА, вказує на зростання довіри до медиків та їх більшу доступність для киян в разі потреби.

Він також нагадав, що в ході розпочатої реформи галузі охорони здоров’я в Києві в минулому році було відкрито 70 амбулаторій сімейного лікаря, і загалом на сьогодні в місці їх функціонує 99.

Крім того, було створено в місті 9 центрів первинної медико-санітарної допомоги і 5 консультативно-діагностичних центрів. На сьогодні вже завершується реєстрація цих центрів і найближчим часом вони почнуть функціонувати в повноцінному режимі.

«Вони першими в державі створені як комунальні підприємства». – підкреслив В.МОХОРЄВ.

За його словами, статус комунальних дає більше можливостей, в тому числі фінансових, продовжувати реформування закладів охорони здоров’я.

Начальник управління підкреслив, що це лише перший крок у загальній реформі сфери столичної медицини, але вона вже показала перші позитивні результати, які свідчать, що обраний напрямок реформ є абсолютно вірним.

Присутня на засіданні комітету перший заступник глави Адміністрації Президента, виконавчий секретар комітету з економічних реформ Ірина АКІМОВА зі свого боку звернула увагу, що Київ є пілотним регіоном в Україні з реформування сфери медицини. За її словами, те, що серед громадян ці розпочаті в столиці реформи не викликали обурення, є гарним показником, який означає, що люди повірили в ці реформи, що вони на краще.