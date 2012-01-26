У Херсоні школяр «замінував» свою школу

У Херсоні 12-річний учень повідомив по телефону про замінування школи.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Центрі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області, 25 січня об 11.25 за телефоном спецвиклику «103» надійшло анонімне повідомлення про те, що Середня загальноосвітня школа № 34 ”замінована”.

Для проведення обстеження навчального закладу вибухово-технічною службою було евакуйовано більш як 200 учнів і вчителів школи. Перевірка показала, що виклик був неправдивим. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

В результаті проведених оперативних заходів працівники міліції встановили особу телефонного «терориста». Ним виявився 12-річний учень цієї ж школи, який вирішив так пожартувати з хуліганських міркувань.

Як повідомляв УНІАН, у середині січня поточного року Голопристанський районний суд Херсонської області ухвалив вирок 22-річному чоловікові, який 9 лютого 2011 року повідомив про замінування території залізничного вокзалу в Херсоні. Наступні 2 роки жартівник відбуватиме строк у виправній колонії. Крім того, він повинен відшкодувати збитки в сумі 5 тис. грн.