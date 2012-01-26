У Херсоні з пістолета випадкого поранено жінку

У Херсоні під час конфлікту між екс-міліціонером і охоронцем ринку з пневматичного пістолета було поранено в голову жінку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області, це сталося ще 21 січня. Ввечері того дня до чергової частини Дніпровського райвідділу міліції в Херсоні звернувся пенсіонер органів внутрішніх справ (ОВС), який повідомив, що на вулиці невідомий завдав йому тілесних ушкоджень.

Як з`ясували оперативники, заявник із дружиною поверталися додому. На розі вул. Миру і вул. Кримська у чоловіка виник конфлікт із 18-річним охоронцем ринку. Пізніше непорозуміння чоловіків переросли в бійку.

За словами другого учасника конфлікту – охоронця ринку, на вигляд і за поведінкою екс-міліціонер перебував у нетверезому стані.

Щоб захиститися, хлопець був вимушений застосувати пневматичний пістолет, але випадково поранив дружину опонента.

Потерпіла звернулася по допомогу до лікарні, де в неї діагностували кульове поранення лівої щоки.

Пневматичний пістолет вилучено й направлено на експертизу.

Тим часом пенсіонер ОВС вважає, що дії працівників міліції стосовно нього були упередженими, тому він звернувся із заявою до Дніпровської районної прокуратури.

За цим фактом проводиться перевірка.