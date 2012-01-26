У Луганську створили 5 місць видачі бездомним гарячої їжі

У Луганську добродійні фонди і релігійні громади створили 5 місць видачі бездомним гарячої їжі.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Головного управління МНС у Луганській області, пункти видачі створено у зв`язку з посиленням морозу.

Також на території Луганської міської лікарні № 3 відкрилося відділення Центру реінтеграції для нічного перебування для бездомних громадян, в якому вони також забезпечуються сухим пайком.