У Луганську створили 5 місць видачі бездомним гарячої їжі
13:30, 26 січня 2012Новини регіонів
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У зв`язку з посиленням морозу
У Луганську добродійні фонди і релігійні громади створили 5 місць видачі бездомним гарячої їжі.
Як повідомили УНІАН у прес-служба Головного управління МНС у Луганській області, пункти видачі створено у зв`язку з посиленням морозу.
Також на території Луганської міської лікарні № 3 відкрилося відділення Центру реінтеграції для нічного перебування для бездомних громадян, в якому вони також забезпечуються сухим пайком.
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