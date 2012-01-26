У Криму близько 500 будинків залишилися без світла
14:11, 26 січня 2012Новини регіонів
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У Криму більш як 460 приватних будинків у трьох районах півострова залишилися 26-27 січня без світла через сильний вітер.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримського управління МНС.
Так, в Сакському районі без електропостачання залишився 131 будинок у селі Геройське, в Чорноморському районі - 27 будинків у селі Красносельське, крім того, частково знеструмлено 95 будинків у селі Оленівка, у Сімферопольському районі немає світла в 111 будинку в селі Харитонівка і в 100 будинках села Курганне.
Бригади електриків виконують ремонтні роботи
Як повідомляв УНІАН, Кримське управління МНС оголосило штормове попередження в регіоні на 25-27 січня через різке погіршення погоди.
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