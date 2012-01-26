На Луганщині через люті морози закрили школи

Через люті морози в Луганській області на 19-ти територіях призупинено навчальний процес у початковій школі, на одній – повністю.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні освіти і науки Луганської облдержадміністрації.

На канікули відправлені учні початкової школи в Луганську, Антрациті, Стаханові, Кіровську, Алчевську, Красному Лучі, Первомайську, Ровеньках, Свердловську і в 8-ми районах: Антрацитівському, Троїцькому, Кременському, Старобельському, Перевальському, Краснодонському, Слов’яносербському, Новоайдарському.

Сьогодні повністю не працюють всі 11 шкіл Меловського району (1158 учнів), де вранці було 27° морозу.

В управлінні також повідомили, що територіям дано рекомендації у разі підвищення температури відновити навчання, а при посиленні морозів припинити заняття і в старших класах. Рекомендовано також починати заняття з 10.00.

За даними метеоцентру, сьогодні в Луганську о 8.00 було 18,4° морозу, об 11.00 – 14,3° морозу.