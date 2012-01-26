У Чернівцях жінка закопала новонароджену дитину в парку

У Чернівцях жінка закопала власну новонароджену дитину в парку.

Як повідомляє кореспондент УНІАН про це написала чернівецька газета «Погляд».

За даними журналістів видання, до Шевченківського райвідділу міліції Чернівців надійшла інформація, що ще торік у Чернівцях відбулось вбивство новонародженої дитини. Правоохоронці перевірили отриману інформацію. За словами чоловіка, який розповів про це, сестра його співмешканки ще торік у квітні народила дитину, але вагітність була не бажаною і вона кілька разів намагалась позбутися дитини. Проте лише остання спроба вдалась жінці – вона вдома народила недоношену дитину.

Правоохоронці врешті допитали жінку і вона у всьому зізналась. Сказала, що поклала тіло дитини у пакет і закопала у парку поблизу Чернівецького національного університету. Правоохоронці знайшли рештки дитини саме там, де вказала жінка.

Частково цю інформацію ЗМІ підтвердили у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, проте зауважили, що «доказів убивства дитини наразі немає».

«Жінка зізналась, що вона народила дитину і нібито вбила її. За її словами, вона народжувала у ванній, де і втопила немовля. Потім закопала дитину у парку, де її і знайшли правоохоронці. Експертиза показала, що встановити причини смерті дитини неможливо. І зараз вирішують питання про порушення кримінальної справи, але тривають попередні слідчі дії і зараз зарано про щось говорити конкретно», – повідомили у СЗГ УМВС України в Чернівецькій області.