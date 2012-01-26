На Харківщині від пожеж загинуло п’ятеро осіб

На Харківщині за добу внаслідок трьох пожеж загинуло п’ятеро осіб.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області.

Так, пожежа в одній з квартир багатоквартирного житлового будинку на проспекті Московському в Харкові сталася 25 січня близько 9:15. Загоряння площею 6 кв. м було ліквідоване підрозділами МНС о 09:38. На місці події рятувальники виявили тіло чоловіка 1929 року народження. За попередніми даними, причиною пожежі стало замкнення електропроводки.

Пожежа в одному з багатоповерхових житлових будинків у селі Ківшарівка Куп’янського району сталася 25 січня близько 12:00. На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала 4 кв. м. Горіли домашні речі та диван. На місці пожежі виявлено тіла господаря квартири, чоловіка 1979 року народження, та його товариша 1982 року народження. За попередніми даними, чоловіки померли внаслідок отруєння чадним газом. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем при палінні в нетверезому стані.

Пожежа в одному з приватних дерев’яних будинків у селі Хлібне Лозівського району сталася 26 січня близько 00:30. На момент прибуття пожежних дах будинку почав руйнуватися. Рятувальники загасили пожежу о 01:52. Під час розбору тліючих конструкцій були виявлені тіла власниці домоволодіння, жінки 1967 року народження, та її сина 1987 року народження. Попередньою причиною виникнення пожежі визнано порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі на твердому паливі.

