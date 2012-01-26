Донеччина: 40 мобільних офісів нададуть допомогу

У Донецькій області створено 40 мобільних офісів у містах і районах регіону, фахівці яких виїжджають, щоб надавати соціальну допомогу людям.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

У повідомленні відзначили, що на виконання основної мети – соціального захисту населення, поставленої губернатором, управління ОДА (управління праці та соціального захисту населення) створило 40 мобільних офісів у містах і районах Донецького регіону. Серед співробітників мобільних офісів - фахівці управлінь Пенсійного фонду, територіальних центрів, комунальних служб, управлінь праці тощо. В Україні це єдиний приклад роботи в такій формі надання соціальних послуг, наголосили у прес-службі облдержадміністрації.

В ОДА нагадали, що на сьогодні в регіоні більш як 60% жителів користуються різними видами пільг. Загальний обсяг фінансування за напрямами соціального захисту в 2011 році становив 3,7 млрд. грн. Адресну соціальну допомогу в області одержують 270,8 тис. сімей. З державного бюджету минулого року для виплати зазначеної допомоги було виділено 2,2 млрд. грн.