Центр екстреної медицини у Вінниці погіршить якість послуг - мер

Вінницький міський голова Володимир ГРОЙСМАН вважає, що створення єдиного центру екстреної медицини може погіршити якість надання медичних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ГРОЙСМАН сказав вчора на прес-конференції у Вінниці.

Він висловив свої побоювання у зв`язку з проектом, який передбачає створення єдиного центру екстреної медицини. «Передбачається, що швидку допомогу, яка була у Вінниці, і яку ми заледве вивели на більш-менш нормальний рівень реагування на виклики жителів, хочуть забрати – створити єдиний центр екстреної медицини всієї країни і керувати всіма швидкими допомогами Вінниці з Києва», - сказав мер.

Він вважає, що це може погіршити якість роботи. «Адже ми повинні відповідати перед жителями міста за надання послуг. А як можна відповідати – якщо ти не впливаєш, виїхала ця швидка допомога чи не виїхала. Це системно, найімовірніше, неправильно. Місто – це самодостатня одиниця, яка повинна мати весь набір необхідних послуг певного рівня для надання громадянам свого міста», - вважає В.ГРОЙСМАН.

З ухваленням закону про реформування медицини «ми змушені створювати центри первинної медико-санітарної допомоги, багато питань не вирішено для вузьких фахівців», - зазначив міський голова.

«Виходить, що нас втягнули в марш і на цьому марші ми повинні вже імпровізувати для того, щоб ситуацію хоч якимсь чином утримати», - сказав В.ГРОЙСМАН, зазначаючи, що в міста ще до ухвалення закону була своя модель реформування медицини, яку намагалися відстояти на різних рівнях.

Як повідомляв УНІАН, пілотний проект з реформування системи охорони здоров`я передбачає проведення протягом 2011-2014 років структурно-організаційної і функціональної перебудови системи медичного обслуговування в пілотних регіонах: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і м. Києві.

За словами міністра охорони здоров`я Олександра АНІЩЕНКА, «в пілотних регіонах до кінця 2012 року ми повинні створити шпитальні округи. Це формалізація другого рівня надання медичної допомоги».

Міністр зазначив, що до кінця першого кварталу 2012 року в пілотних регіонах мають бути створені єдині служби екстреної медичної допомоги, які працюватимуть за системою єдиного медичного простору.