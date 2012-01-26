На Волині розгорнуть пункти обігріву для подорожуючих

На Волині у зв’язку з різким зниженням температури повітря розгортають 4 пункти обігріву на допомогу місцевому населенню та подорожуючим.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в прес-службі облдержадміністрації.

Такі пункти діятимуть у Луцьку, Ковелі, Нововолинську та Володимир-Волинському. Працюватимуть цілодобово, допоки в області триватимуть сильні морози. У містах Володимирі-Волинському та Нововолинську рятувальники встановлять намети на центральних вулицях, а в Ковелі та Луцьку - поблизу залізничних вокзалів.

Крім наметів, де можна зігрітися, функціонуватиме польова кухня аварійно-рятувального загону спецпризначення облуправління МНС. Усім, хто звернеться за допомогою, рятувальники приготують гарячу їжу та чай, закуплену управлінням МНС спільно з органами місцевого самоврядування.

Також у наметах можна буде отримати першу медичну допомогу, яку застосовують при обмороженнях.