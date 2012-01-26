У Бердянську під час пожежі в поліклініці евакуйовано 41 людину

18:47, 26 січня 2012
Новини регіонів
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Повідомили у МНС

У місті Бердянськ Запорізької області під час пожежі в поліклініці евакуйовано 41 людину.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 25 січня об 11:25 на пункт зв’язку оперативно-диспетчерської служби порятунку МНС надійшло повідомлення про те, що в поліклініці на вул. Червоній у м. Бердянськ сталася пожежа.

Горіла електропроводка в старій електрощитовій, яка використовувалась як побутове приміщення.

 

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