У Бердянську під час пожежі в поліклініці евакуйовано 41 людину

У місті Бердянськ Запорізької області під час пожежі в поліклініці евакуйовано 41 людину.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 25 січня об 11:25 на пункт зв’язку оперативно-диспетчерської служби порятунку МНС надійшло повідомлення про те, що в поліклініці на вул. Червоній у м. Бердянськ сталася пожежа.

Горіла електропроводка в старій електрощитовій, яка використовувалась як побутове приміщення.