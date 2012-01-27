Чоловік проковтнув півкілограма кокаїну

Генеральною прокуратурою України затверджено обвинувальний висновок та направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням громадянина С. у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.305 КК України та ч.3 ст.307 КК України.

Як повідомляє відділ зв’язків із засобами масової інформації ГПУ, установлено, що вказана особа з метою вчинення контрабанди наркотичних засобів вступила у попередню змову з іншими особами, за оплату перемістила у кишково-шлунковому тракті через митний кордон України 60 полімерних капсул із кокаїном, загальною вагою близько 0,5 кг.

Наркотичний засіб виявлено та вилучено працівниками митниці під час огляду. До обвинуваченого застосовано запобіжний захід – взяття під варту, на його майно накладено арешт.