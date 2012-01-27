На Полтавщині відкрили мобільні пункти обігрівання

У Полтавській області під час заморозків для осіб без певного місця проживання відкрили мобільні пункти обігрівання.

Про це УНІАН повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської облдержадміністрації.

За їх даними, з 26 січня 2012 року в Кременчуці у зв`язку із зниженням температури повітря для осіб без певного місця проживання будуть відкриті мобільні пункти обігрівання.

Зокрема, заступник міського голови Кременчука Віктор КАЛАШНИК повідомив, що пункт обігрівання бездомних у Кременчуці встановлено поблизу залізничного вокзалу. Мобільний пункт обігрівання працює цілодобово. У ньому бездомні зможуть одержати необхідний теплий одяг, сухий пайок у вигляді бутербродів, сала, солодкого чаю, а також, за необхідності, і першу медичну допомогу. У складніших ситуаціях, якщо особи цієї категорії одержать різні ступені обмороження, на лікування їх відправлятимуть до установ охорони здоров`я, де є «соціальні койки».

«Проте, якщо виникне необхідність і кількість осіб, які потребуватимуть відповідної допомоги, буде значно більша, то такий мобільний пункт буде встановлено і на Молодіжному біля парку «Воїнів-інтернаціоналістів»», - сказав В.КАЛАШНИК.

Такий самий пункт відкрито і в Полтаві.

Також по всій області під час суворих морозів осіб без постійного місця проживання готові обігріти і нагодувати в територіальних центрах міської ради. Зокрема, наразі в них створено «банк одягу», де в наявності є всі необхідні теплі речі. Крім того, протягом дня в центрах готові годувати всіх, хто звернувся по допомогу.