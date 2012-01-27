У Тернополі в центральному парку встановили пункт обігріву

У Тернополі встановили пункт обігріву для бездомних. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, встановили його у парку ім. Т.Шевченка. В даному пункті бездомні зможуть зігрітися, попити гарячого чаю.

Тимчасовий притулок для безхатченків облаштували у зв’язку з різким похолоданням. Вміщує пересувний вагончик до 10 чоловік, у ньому є лавки, стіл та система обігріву.

Передбачено, що пункт буде стаціонарним і діятиме, доки не спадуть сильні морози.