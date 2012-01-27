Учням початкових класів у Донецьку дозволили сидіти вдома

У Донецьку у зв`язку з низькою температурою повітря учням 1-4 класів із завтрашнього дня за бажанням батьків дозволено не відвідувати шкільні заняття.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міського сонета з посиланням на міське управління освіти.

«У зв`язку з низькою температурою повітря і сильним поривчастим вітром ухвалено рішення дозволити учням 1 - 4 класів не відвідувати заняття за бажанням батьків з 27.01.2012 р. до особливого розпорядження. Для тих учнів 1 – 4 класів, які відвідуватимуть навчальні заклади, уроки проводитимуться у звичайному режимі», - говориться в сьогоднішньому повідомленні.

Вчора міськрада поширила інформацію, що відповідно до Державних санітарних правил і норм устрою, утримання загальноосвітніх навчальних закладів і організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63, тимчасове припинення занять можливе: у 1-4 класах при зниженні температури повітря до -20°С, швидкості вітру більш як 5 м/с і підвищенні вологості більш як 80%; у 5-12 класах при зниженні температури повітря до -24°С.

У повідомленні наголошувалося, що припинення занять у зв`язку з низькою температурою повітря не завжди знаходить розуміння у жителів міста. Значній частині батьків ні з ким залишити дітей на час уроків. Наприклад, майже 12 тисяч дітей залишаються в школах займатися в групах продовженого дня. Рішення про тимчасове припинення занять ухвалюватиметься Донецькою міською радою і міською санітарно-епідеміологічною станцією з урахуванням всіх існуючих чинників.

Станом на 26 січня температура повітря в Донецьку опустилася до 14 градусів морозу при східному вітрі 7 м/с і вологості 69%.

