В Алушті жінку змила в море хвиля: тіла не знайшли

12:13, 27 січня 2012
Новини регіонів
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Хотіла сфотографуватись

 В Алушті жінка загинула, намагаючись сфотографуватися на набережній у п’ятибальний шторм.

Про це повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інцидент стався ввечері 26 січня.

«На центральній набережній Алушти в море хвилею змило жінку. Вона намагалася сфотографуватися на тлі хвиль, що розбиваються об пірс», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники поки що не знайшли тіло загиблої. Її особа і місце проживання встановлюються.
 

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