В Алушті жінку змила в море хвиля: тіла не знайшли

В Алушті жінка загинула, намагаючись сфотографуватися на набережній у п’ятибальний шторм.

Про це повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інцидент стався ввечері 26 січня.

«На центральній набережній Алушти в море хвилею змило жінку. Вона намагалася сфотографуватися на тлі хвиль, що розбиваються об пірс», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники поки що не знайшли тіло загиблої. Її особа і місце проживання встановлюються.

