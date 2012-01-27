Херсонщина: 27 сіл знеструмлено через штормовий вітер
12:21, 27 січня 2012Новини регіонів
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Відновлюють 35 бригад
У Херсонській області в результаті штормового вітру знеструмлено 27 населених пунктів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, в регіоні внаслідок сильного вітру (до 25-30 м/с) на ранок 27 січня знеструмлено 27 населених пунктів у 7 районах області - Бериславському, Великоолександрівському, Великолепетиському, Генічеському, Нововоронцовському, Цюрупинському і Чаплинському.
Зокрема, відключено 151 трансформаторну підстанцію, пошкоджені 2 повітряні лінії (ЛЕП) напругою 35-150 кВ і 15 ЛЕП напругою 6-10 кВ.
На відновних роботах у районах області працюють 35 бригад ВАТ «Херсонобленерго» - всього 150 чоловік і 46 одиниць техніки.
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