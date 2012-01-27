У Криму через шквальний вітер знеструмлено 15 сіл

У Криму через шквальний вітер, який увечері 26 січня пошкодив лінії електропередач, знеструмлено 15 сіл.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, знеструмлено 7 сіл у Ленінському районі, 4 – у Джанкойському, 2 – у Чорноморському, по одному в Нижньогірському районі й неподалік від Керчі.

Загалом світла немає в 2,5 тисячах приватних будинків.

Бригади електриків проводять ремонтні роботи.

Згідно з прогнозом погоди, в Криму сьогодні зберігається північно-східний вітер швидкістю 15-20 метрів за секунду, місцями до 28 м/с.



