У Криму через шквальний вітер знеструмлено 15 сіл
13:17, 27 січня 2012Новини регіонів
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Cвітла немає в 2,5 тис будинків
У Криму через шквальний вітер, який увечері 26 січня пошкодив лінії електропередач, знеструмлено 15 сіл.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, знеструмлено 7 сіл у Ленінському районі, 4 – у Джанкойському, 2 – у Чорноморському, по одному в Нижньогірському районі й неподалік від Керчі.
Загалом світла немає в 2,5 тисячах приватних будинків.
Бригади електриків проводять ремонтні роботи.
Згідно з прогнозом погоди, в Криму сьогодні зберігається північно-східний вітер швидкістю 15-20 метрів за секунду, місцями до 28 м/с.
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