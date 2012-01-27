У Херсоні від переохолодження загинули 5 безхатченків

У Херсоні в січні від переохолодження загинули п`ятеро бездомних.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі мерії міста з посиланням на інформацію заступника начальника Управління охорони здоров`я міськради Андрія БЄСЄДІНА.

«Всі ці випадки відбулися з бездомними людьми, які жили на вулиці й при значному зниженні температури навколишнього середовища померли внаслідок переохолодження», - повідомив А.БЄСЄДІН.

Також у повідомленні зазначається, що в 2010 році через переохолодження по медичну допомогу на Станцію швидкої медичної допомоги звернулися 94 жителі Херсона, а з приводу обмороження – 43. У 2011 році відповідно зафіксовано 90 і 15 таких випадків.