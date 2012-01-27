У власному будинку замерзла на смерть 48-річна жінка

В селищі Драбів Черкаської області від переохолодження у власному будинку загинула 48-річна жінка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління МНС в Черкаській області, 48-річна загибла жінка ніде не працювала, проживала одна. Востаннє живою її бачили сусіди, коли вона у нетверезому стані йшла вулицею. Сусіди ж і знайшли її вранці 27 січня у веранді власного будинку. Жінці, яка перебувала під впливом алкоголю, вдалось дістатися лише власної веранди, де вона і заснула. Вночі, коли мороз посилився - вона замерзла.

Тіло померлої було направлено на судово-медичну експертизу, де було підтверджено попередню причину смерті - переохолодження.